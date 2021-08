Il capitano della Juventus Women Sara Gama ha commentato così sui suoi canali social la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Servette: "Un altro buon test per crescere e raggiungere la forma ottimale in vista degli impegni ufficiali. Continuiamo a lavorare con questo spirito".

Lavoro che passerà anche dal prestigioso trofeo Gamper contro il Barcellona domenica prossima.



Continuiamo a lavorare con questo spirito #JuventusWomen

