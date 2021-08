Un'altra buona partita in terra francese, con tante note positive espresse in campo. Continuiamo ad appropriarci di nuove idee di gioco pic.twitter.com/Ssk48u1KqG — Sara Gama (@SaraGama_ITA) August 5, 2021

Dopo la vittoria in amichevole di ieri contro il Montpellier grazie alla doppietta di Cristiana Girelli, il capitano delle Juventus Womenha lasciato un messaggio sul suo profilo Twitter: "Un'altra buona partita in terra francese, con tante note positive espresse in campo.https://twitter.com/SaraGama_ITA/status/1423218505130909698?s=20