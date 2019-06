Sara Gama è pronta: domani l'Italia femminile, alle 15, affronterà l'Olanda per i quarti di finale del Mondiale. Il capitano della Juve e della Nazionale presenta così il match.



L'OLANDA - "Ci sono grandi attaccanti. Hanno velocità sulle fasce, e poi c'è Martens che sicuramente starà bene per domani. Noi dobbiamo partire da noi stesse: dobbiamo fare le cose che sappiamo fare".



SITUAZIONE - "Caldo? Per tutti. Va bene così: guardiamo al positivo, Montpellier più calda di Valenciennes. Emozioni? Il timore che tutto svanisca c’è. Il Mondiale è una grande vetrina e ha portato un’attenzione che non ci aspettavamo. Il professionismo è una cosa importante e noi crediamo che abbiamo dato una grossa spinta in quella direzione".