Sara Gama, capitano della Juve e della Nazionale italiana, ha commentato la gara con l'Olanda e il Mondiale delle azzurre: ​"Nel primo tempo non ci sono state superiori, abbiamo avuto delle occasioni ma non le abbiamo buttate dentro, e se non sei cinico contro le campionesse d'Europa, sai come finirà. Nel secondo tempo abbiamo ceduto, anche se abbiamo preso gol solo su calcio piazzato. Loro non hanno rubato niente, la partita la giudichi sui 90'. Alla lunga paghi gli alti ritmi. Il caldo? C'era per entrambe, e mi spiace che l'Olanda sia stata penalizzata rispetto a chi ha giocato in orari diversi".



MONDIALE - "Da 10, anche se non abbiamo raggiunto l'Olimpiade. Lo meritiamo per quello che siamo e per da dove veniamo. Non siamo state surclassate anche quando abbiamo perso. Ora molti di più ci conoscono, bambini e bambine ci mandano messaggi e conoscono i nostri nomi, nonnini e nonnine hanno guardato le partite con passione. La prossima generazione si giocherà l'Olimpiade se continueremo a investire. La palla va sul professionismo ora. Governo e Figc possono trovare la strada, non è accettabile questa disparità di genere in un Paese civile: dobbiamo avere gli stessi mezzi degli altri per poter competere".