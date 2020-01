Il capitano della Juventus Women Sara Gama è stata ospite della trasmissione "Da noi...a routa libera" su Rai 1 e Il Corriere dello Sport riporta alcune anticipazioni: "C'è grande differenza con il calcio maschile. Ciò che dipende da come'è lo stato delle cose, fino a ieri non si sentiva nemmeno parlare di calcio femminile quindi è chiaro che siamo agli albori del nostro sviluppo. Anche per i maschi è stato graduale, una volta non si vedevano certe cifre..."



TUTELE - "Noi vogliamo essere tutelate, non è questione di paragonarsi a Ronaldo o Chiellini. Per tutele parliamo di professionismo cioè il diritto adavere una pensione, tutele assicurative, maternità. Esiste da due anni un fondo per la maternità delle atlete italiani ed è da due anni che anche a livello governativo ci si pone la questione: prima la maternità non era concepita per tutte le atlete, non parliamo solo di calcio". RAZZISMO - "Noi siamo un'isola abbastanza felice, che porta avanti determinati valori, motivo per cui anche questa estate abbiamo così colpito il grande pubblico. Forse c'è un po la mancanza nel nostro Paese di messaggio positivi. Nel calcio femminile riusciamo a mantenere determinati valori"