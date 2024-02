Il difensore dellaWomen e capitano del club bianconero Saraha parlato in un'intervista a Fortune Italia. Queste le sue parole in merito alla Vecchia Signora."Nel nostro Paese un grande impulso lo ha dato proprio la Juventus, che è stata pioniera quando nel 2017 ha fatto partire la prima squadra, mettendo a disposizione strutture di un certo tipo. Concedere l’Allianz Stadium per il big match Juventus-Fiorentina nel 2018 lo considero una specie di spartiacque. Un modo per far capire che calcio maschile e femminile sono identici e pertanto non devono disputarsi in luoghi diversi. Dopo, altri club hanno seguito l’esempio".