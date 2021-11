Sara Gama analizza a JTV Juventus Women-Wolfsburg 2-2 di Champions League femminile:Stavolta è girato bene l'episodio, e gira bene quando ci provi. Siamo molto contente e servirà anche per il morale.""Queste squadre hanno un approccio molto fisico, le squadre tedesche hanno questa forza: vanno sempre fortissimo, non si fermano mai e ti fanno cedere. Ma noi ci siamo aiutate l'un l'altra e ci siamo conquistate questo meritato 2-2.""Una serata come questa è un passo in avanti, riusciamo a stare sempre più in determinate partite. Stiamo alzando l'asticella e in qualche anno vogliamo arrivare al pari delle top d'Europa. E qui comincia il bello, quando riesci a giocartela. Ancora ci manca qualcosina, ma ci stiamo arrivando: si vede in campo e i risultati parlano chiaro"."Quando giochi partite di questo livello hai bisogno che chi subentra fa la differenza, e in questa stagione sta accadendo sempre. Non eravamo abituate a poter sfruttare appieno tutti i cambi a disposizione, e davvero non ci sono 11 titolari ma siamo tutte interscambiabili, tutte che contribuiscono alla causa".