di Marco Amato, inviato all'Allianz Stadium

Le parole di Sara Gama in conferenza stampa:



COME AVETE VINTO - “C’è molta compattezza, c’era voglia di sacrificarsi, abbiamo sempre creduto di poter fare qualsiasi cosa, con umiltà. Ci abbiamo creduto e si è visto”



DUE PARTITE – “Andando avanti ci siamo sciolte, già nel primo tempo c’erano spazi che potevamo sfruttare meglio, abbiamo preso sempre più confidenza, si spiega così, abbiamo visto che stavamo in partita. Siamo andate avanti e si sono visti i frutti”



FAME DI VITTORIA – “Ha vinto contro l’esperienza. Si è vista la fame, abbiamo tanto entusiasmo, sono palcoscenici bellissimi, pensiamo a quello e ci mettiamo il lavoro. Importante usare la testa, quando siamo andate sotto”



NELLO SPOGLIATOIO - "Siamo contente, prima volta che vinciamo contro il Lione che ha vinto 5 Champions di fila, è il meglio del calcio mondiale, consapevoli che ci lasciamo ad un po' di festeggiamenti, va sottolineato quello che si fa. Poi pensiamo al campionato domenica, poi dopo la vittoria di stasera si può sognare per il ritorno"



RITORNO - "Il Lione sarà ancora più agguerrito, quello che dobbiamo mettere è la stessa compattezza"



LIONE - "Non mi ha sorpreso, abbiamo studiato tanto quello che potevamo fare e poi abbiamo fatto. Ci stiamo facendo un nome adesso, nel calcio femminile, non abbiamo passato il girone per caso. Credo siano stupiti più loro di noi"