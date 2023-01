Nel corso di "Numero 3, Sara" il capitano della Juventus Women ha parlato della Juventus. Le sue parole:"Un’estate mi arriva una chiamata da Rita Guarino. Mi disse che la Juve faceva il femminile ed aveva un bel progetto. Disse che avevano pensato a qualcosa di importante per me. Mi ricordo ancora come fosse ieri del primo giorno che ci siamo incontrate e siamo andare al J Medical. Da lì è cominciata la grande avventura. Con noi poi è cresciuto il calcio femminile italiano. L’impatto della Juve è stato enorme sulla nostra disciplina, qualcosa di mai visto prima. Essere capitana della Juve e della Nazionale significa avere grande responsabilità".