Le parole di Sara Gama nel post Juventus Women-Sassuolo:



PROFESSIONISMO -"Vuol dire qualcosa di eccezionale, è il trofeo numero uno di quest'anno, qualcosa di importante: è il lascito della mia generazione a quelle che verranno, anche noi usufruiremo del professionismo ma per un tempo ridotto, stiamo lasciando le cose meglio di come le abbiamo trovate e vuol dire tantissimo. Solo noi sappiamo quello che abbiamo fatto per ottenerlo".