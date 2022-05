A Sky Sport, Sara Gama ha parlato così dell'Integration Heroes match.



DOPO LA COPPA - "Riposo dopo la Coppa Italia? È così, oggi siamo a regime ridotto dopo i 90 di ieri. È un grande momento di condivisione, i due mondi, maschile e femminile, sono finalmente assieme. Fra poco andiamo in preparazione per l’Europeo e vogliamo fare molto bene. Sarà un’estate piena di emozioni".



HALL OF FAME - "Hall of Fame? È un grande onore, ti ritrovi con personaggi che hanno scritto grandi pagine del nostro calcio. Sono molto orgogliosa".