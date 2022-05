Sara Gama, attraverso i suoi social, ha salutato Paulo Dybala e Giorgio Chiellini, ma anche Hyyrynen. "Una serata densa di emozioni contrastanti come il nostro bianco e nero - le parole del capitano della squadra femminile -. Emozioni diverse, ma importanti perché condivise e vissute insieme. Grazie Giorgio Chiellini, per l'esempio che sei e per quello che hai dato al nostro calcio e quindi a tutti noi. Grazie Tuija Hyyrynen

per essere stata un punto di riferimento silenzioso costante e per aver scritto l'inizio di una storia indelebile del calcio femminile italiano.

E grazie Paulo Dybala, con le tue sentite lacrime ci hai ricordato quanto siamo fortunati ad indossare questi colori speciali".