La claciatrice della Juve Women, Sara Gama, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa anche su quello che sarà il suo futuro.'Io vivo nel presente, in quello che devo fare e devo farlo oggi e basta, poi si vedrà. Il mio obiettivo è cercare di lavorare in maniera professionale e dare il mio contributo, poi si vedrà'.