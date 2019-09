Sara Gama ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. Il capitano della Juventus e della Nazionale ha parlato della sfida di domani al Barcellona, emozionata anche del "pienone" che ci sarà ad accogliere la Women bianconera al Moccagatta di Alessandria: "Barcellona? Non ci aspettavamo di partire subito con una finalista, ma il gap si sta riducendo. Se ieri avevamo poche speranze, oggi siamo molto più fiduciose. La compattezza del nostro gruppo sarà un'arma in più. Sono felice del sold out, il lo stadio è a misura di calcio femminile. Poi ognuna di noi calciatrici deve trovare le motivazioni dentro di sé, ma avere il pubblico anziché gli spalti vuoti, aiuta a dare qualcosa in più. Campionato? Competitivo, le squadre si sono rinforzate, mentre noi ci siamo consolidate dopo due successi di fila. Sembrant? Ci stiamo trovando, ho tanto da imparare da lei, la nostra esperienza sarà un valore aggiunto".