Attraverso i suoi account social, la calciatrice della Juve Women, Sara Gama, ha voluto celebrare il centenario della presidenza Agnelli.'La Juventus per me è l’insieme di identità, dedizione e vicinanza continue nel tempo per scrivere pagine di sport uniche. Ho l’onore e il privilegio di esserne il Capitano dall’inizio dell’avventura femminile, alzare trofei è il nostro unico obiettivo, seguendo e mettendo in campo sempre i tre valori cardine elencati'.