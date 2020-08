La Juventus Women ha iniziato la stagione con il piede giusto: tutte vinte le tre amichevoli precampionato giocate fino a questo punto e domani, sabato 15 agosto, c'è la sfida al Lione campione in carica in Champions League. L'ultima vittoria contro il Montpellier è arrivata anche grazie allo splendido gol di tacco di Sara Gama e dopo la partita sono arrivati un paio di messaggi scherzosi per la capitana, poco avvezza ai gol (è un difensore centrale) e in particolar modo a quelli di tacco. Occhio a quelli di Giuliani e Girelli e a quelli delle altre bianconere che festeggiano una bella vittoria contro una squadra importante come il Montpellier.