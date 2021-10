Le parole di Sara Gama in conferenza stampa, alla vigilia della partita tra Italia e Lituania valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023: "Possiamo fare ancora meglio dal punto di vista del gioco e del cinismo, ma sarà importante anche il ritmo, perché nell’ultimo match con il passare dei minuti lo abbiamo abbassato un po’ troppo. Affronteremo questa partita con il massimo rispetto, sapendo di dover far valere le nostre superiori qualità tecniche".