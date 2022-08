Le parole di Saraa La7:GUNNARSDOTTIR - "Una grande atleta, una professionista che ci porterà a cose importanti. È un pezzo in più che ci serve e che darà qualcosa in più che non c'era prima. Soprannome? Per il momento la chiamiamo Sara, poi arriverà anche per lei".CANTORE - "Da Sofia non mi aspetto nient’altro che cose buone perché gli ingredienti sono buoni. È una ragazza intelligente e professionale, ha tanta umiltà e ha tutte le carte in regola per fare bene. L’importante è non caricarla di aspettative eccessive, deve solo lavorare ma lo sa".SERIE A - "Siamo contente, è la prima di campionato con questo nuovo format ed era importante cominciare bene come tutti gli inizi. Dovevamo fare i tre punti e li abbiamo fatti. Siamo contente che le nostre attaccanti siano andate in gol, per loro ma per tutte noi. Ci sono state buone trame di gioco e tante cose ancora da migliorare con umiltà. La stagione è lunga e bisogna lavorare con serenità. Quest’anno bisogna fare un pezzo in più".