Le parole di Sara Gama a Tuttosport, in vista della partita di Champions League tra Juventus Women e Lione:



LIONE - "Loro hanno un’esperienza molto importante, ma noi siamo molto compatte e allo stesso tempo umili: abbiamo fame di far bene. Per alcune di noi sembra di rivivere certe cose che avevamo vissuto al Mondiale, ossia quando sei in ballo ti piace ballare. Poi non basta solo l’entusiasmo, bisognerà stare attenti al 110%. Abbiamo molto rispetto per quello che hanno fatto loro, ma siamo qui e vogliamo dare il massimo. Ci siamo concentrate sulla loro fase offensiva: hanno tanta qualità, sono abituate a spingere e quindi dovremo porre attenzione innanzitutto a quello. Ma noi siamo un gruppo compatto e siamo forti nel gestire le cose da squadra, sappiamo come dobbiamo stare in campo, a livello tattico in Italia siamo messi bene. E poi l’estro non manca nemmeno a noi"