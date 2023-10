Le parole di Saraa Sky:- Una cosa bellissima, come abbiamo imparato in questi 7 anni, ogni giorno si avvera un sogno per noi. Questa è la cosa da riassumere, sempre bello.- Mi emoziono sempre. Ogni volta ricorda la fortuna che hai avuto a essere assieme a professionalità grandi, in questo ambiente, oggi è un giorno speciale celebrare questa lunga storia di cui si è orgogliosi di fare parte.- Qualcosa che si respira e si impara dal primo giorno e così è stato per noi. Abbiamo vinto tanto, avremmo potuto vincere di più e chiunque in questo club impara questo e non potrebbe essere altrimenti.