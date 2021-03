Sara Gama, capitano di Juve e Nazionale, ha parlato a Propaganda Live.



PRIMA DONNA NELL'AIC - "Io simbolo? Hai detto bene, sono simbolo da quando sono un personaggio pubblico, ma in realtà non sono alla vice presidenza dell'Aic perché sono un simbolo. E' stato un lungo percorso, naturale, anni in cui mi sono impegnata per migliorare la nostra quotidianità. E' partito 8-9 anni fa, poi sono diventata consigliera federale, poi vice presidente. Mi sono impegnata e ho ottenuto risultati. L'importante è essere simboli, ma anche che ci sia sostanza dietro".



L'ANNO - "E' cascato male per mille ragioni. Che arrivasse una pandemia nel nostro slancio è stato un ostacolo in più. Devo dire però che siamo tutti privati di seguire le squadre negli stadi, ma non ha bloccato la crescita. Noi abbiamo svoltato nel 2015, quando c'è stato l'obbligo del tesseramento delle bambine. Il processo ci ha portato a quel mondiale, dopo 20 anni in cui mancavamo a una competizione. Ci è dispiaciuto che i ragazzi non si siano qualificati, è un danno per tutti. Ma al mondiale sapevamo che, al di là della competitività, sarebbe stata un'occasione unica. Si è pure messo in una certa maniera. Non credo che non siamo state seguite, ma perché abbiamo fatto entusiasmare dalla prima partita. Dall'Australia in poi, la gente ci ha conosciuto. Percorso non interrotto, continuiamo a lavorare e crescere".



L'ARTICOLO 3 - "Il motivo? Era la seconda volta al Quirinale. Dopo il 2018 per i 100 anni della FIGC. Non ci aspettavamo la chiamata del Presidente, che è arrivata quando eravamo state eliminate ai Mondiali e lì lì per tornare indietro. La volta prima avevo preparato tutto, per me quello è stato il più sentito. Mentre andavo giù in aereo ho pensato, e mi son detta, è quello che mi interessa a me. Sicuramente si sarebbe parlato del diritto al lavoro ed era il mio numero di maglia. Mi sembrava la perfetta chiusura di un discorso. Dice che la Repubblica deve metterci in grado di esprimerci al meglio. Ecco perché l'ho citato".



IUS SOLI - "Frase molto inflazionata. Adesso c'è una pandemia, problema enorme. Faccio fatica nel trovare un momento in cui non ci siano problemi. Per professionismo degli sportivi o delle sportive italiane. In questo momento si parla di regolamentare meglio il comparto sportivo, dare tutele. Semplicemente lo ius soli, sì, è tornato l'argomento e deve essere affrontata. Non faccio questo di lavoro, non sono in Parlamento, ma se la società cambia bisogna essere al passo coi tempi. E' molto sfaccettata la cosa, è sicuro però che sia sempre un buon momento per garantire questi diritti. Penso che sicuramente una pandemia non capita tutti i giorni, i nostri sforzi vanno lì, ma sembra ci sia sempre un motivo per accantonare le cose, ma si possono affrontare più temi in italia".