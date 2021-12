Capitan Sara Gama parla a JTV alla vigilia di Juventus Women-Servette di domani sera all'Allianz Stadium:"Come abbiamo sempre detto dall’inizio, ce la saremmo andata a giocare. Il primo obiettivo era quello di approdare ai gironi, poi andare serenamente verso le partite ed è quello che abbiamo fatto. Man mano ci siamo rese conto che potevamo dire la nostra e quindi mi piace guardare semplicemente al percorso fatto. Se siamo qui è perché ce lo meritiamo"."Queste sono partite che si preparano da sé perché l’obiettivo è talmente ghiotto e a portata di mano che le motivazioni si trovano da sole e ti aiutano a preparare al meglio la partita. Vero, il Servette non ha fatto punti ma all'andata l'abbiamo affrontata bene, col giusto approccio. Non esistono squadre semplici da affrontare: se siamo ai gironi è perché siamo tutte squadre forti. Dobbiamo tenere presente questo, giocare con la giusta mentalità e consapevolezza nei nostri mezzi"."Davvero bello! Se ci stiamo ambientando significa che facciamo cose importanti in un palcoscenico top. Questa è casa nostra e siamo contente di essere di nuovo qui".