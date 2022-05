Le parole di Sara Gama a Jtv:



"Bellissimo alzare lo Scudetto qui, ci toglieremo un'altra soddisfazione. È bello condividere questa serata e portare un trofeo a casa della Juve. Questo Scudetto è uno Scudetto europeo, arriva in una stagione in cui c'è stata una grande cavalcata. Chiellini? Penso che stia pensando a godersi ogni singolo istante di questa serata. Cosa rappresenta per me da atleta? Abbiamo fatto tante cose anche fuori dal campo. È una persona seria e professionale. Come atleta ha fatto tanto, ha vinto tanti trofei ed è bello indossare il suo stesso numero. Coppa Italia? Domenica avremo l'occasione per portare a casa un altro trofeo, per noi è un'opportunità, proveremo a toglierci un'altra soddisfazione"