Durante la conferenza stampa odierna, l'allenatore del Psg Galtier ha sottolineato quelle che sono le motivazioni dei bianconeri nel portare a casa il risultato.'Vogliamo essere la capolista verso i sorteggi successivi. Comunque non dimentichiamoci che la Juve, pur essendo stata eliminata, deve qualificarsi per l'Europa League, lotterà con unghie e denti per ottenere il proprio obiettivo. La Juve ha una storia di orgoglio e fierezza, giocherà una partita di questo tenore. Anche noi siamo molto motivati e determinati a vincere il girone'.