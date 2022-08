Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Psg, Galtier, ha rialsciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato il match pareggiato contro il Monaco.'Nei primi 35 minuti siamo stati decisamente sconvolti da un grande Monaco. Ha ostacolato le nostre prime uscite ed è stato molto presente atleticamente per vincere i duelli. Loro bravi nella transizione, come in occasione del gol. A noi è mancata la mobilità. C'era pochissimo movimento, troppi palloni da giocare spalle alla porta. Siamo rimasti sorpresi dall'intensità dell'avversario. Questo aspetto deve servirci da lezione'.