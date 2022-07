Il nuovo allenatore del Psg, Cristophe Galtier, ha rialsciato delle dichiarazioni anche su quello che sarà il futuro di Mauro Icardi.'Sono un allenatore molto esigente a cui piace anche vedere i giocatori felici. Attraverso il lavoro e il nostro rapporto, farò in modo che siano felici sia in campo che fuori. Per fare questo credo bisognerà avere una rosa ridotta: i giocatori che non giocano sono infelici'.