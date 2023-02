Le parole di misterin conferenza stampa:- "Sapevamo che la partita sarebbe stata lunga e difficile, conosciamo il valore della Juve. Hanno preso campo e sono stati bravi, dopo un secondo gol pazzesco e noi siamo andati in difficoltà. Poi bisogna accettare, abbiamo perso in una lotteria crudele".- "Sapevamo che squadra dovevamo affrontare, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo sofferto. I ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto quello che dovevamo, abbiamo avuto occasioni. Quando arrivi ai rigori devi accettare quello che é stato".- "Un qualcosa di formativo la seconda squadra, fare più campionati da professionisti li forma in maniera corretta per fare poi i calciatori, una scelta giusta".- "Seconda volta per me contro la Juve e mi dispiace, anche la finale con la Ternana é stata bella. Abbiamo fatto una partita dove non abbiamo mollato niente".- "Un ragazzo che se la Juve l'ha acquistato é un prospetto di grandissima prospettiva, un tiro irripetibile. Grandissima prospettiva".- "Bisogna andare avanti, dobbiamo riprepararci per il campionato. Sicuramente andiamo avanti".- "Abbiamo giocato in casa, sembrava di essere a Foggia, li ringraziamo ancora, hanno tifato per tutta la partita e mi dispiace non avergli dato la soddisfazione che meritavano"- "Parliamo di una squadra forte con giocatori di grandissima prospettiva".