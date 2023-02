Le parole di mister Gallo in conferenza stampa, alla vigilai di Juve Next Gen-Foggia:"Ci aspetterà una partita a viso aperto. La Juventus Next Gen è tra tutte le squadre, che come noi, ha fatto tre vittorie. Vogliono anche loro, come noi, ottenere un passaggio importante. I ragazzi sono sereni. Sarà una partita che farà gioire la nostra tifoseria. Significa essere consapevoli che questa squadra è seguita da tifosi in tutta Italia, sono orgoglioso di questo.Sicuramente, affronteremo una squadra che non si chiuderà e che giocherà a calcio. Sarà lunga e complicata fino alla fine. I giocatori della Juventus Next Gen sono bravi, ma l’abbiamo preparata con serenità. Con i ragazzi ancora non ho parlato della partita del Crotone, perché li volevo lasciare sereni per la partita di Coppa Italia. Noi faremo di tutto per fare un regalo con il cuore alla nostra piazza, anche se con un giorno di ritardo".