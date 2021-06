Nell'appuntamento di ieri con L'Osservatorio Romano, la nostra trasmissione in diretta Youtube del lunedì e del giovedì, è stata ospite in studio con Antonio Romano l'attrice e speaker, tifosissima della Juventus, Elena Galliano. Ha avuto luogo una piacevole chiacchierata, nella quale la Galliano ha raccontato nel dettaglio la sua passione bianconera. Tra i tanti aneddoti, lei ha raccontato anche le sue preferenze calcistiche in casa Juve: