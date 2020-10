L'ex amministratore del Milan e attuale del Monza Adriano Galliani ha commentato così la possibilità di una bolla unica per tutta la Serie A: "Difficile fare di più di ciò che si fa, qualunque cosa fai sbagli perché il tema è troppo complesso. La bolla è andata bene per l'Nba in un periodo limitatissimo, ma come fai a tenere i giocatori in una bolla per nove mesi? Finché non arriva il vaccino questo virus ci perseguiterà. Più di così non si può fare, i medici devono capire da dove partono i focolai. Io ho timore quando i giocatori vanno fuori, ma non voglio dire nulla per non suscitare polemiche. Penso che più di quanto fatto da Lega e Figc sia difficile fare".