Dopo aver fallito il primo tentativo di promozione dalla Serie B alla Serie A, le ambizioni delcontinuano ad essere molto alte. Come confermato dall'ad dei brianzoliai microfoni di Monzanews, a pochi giorni dal Trofeo Berlusconi contro la Juve la dirigenza è riuscita a costruire una squadra ancora più forte e competitiva rispetto a quella della scorsa stagione:che è comunque stato in grado di raggiungere il miglior piazzamento di sempre del club in Serie B.