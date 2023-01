Intervenuto ai microfoni de Il Corriere della Sera, l'ad del Monza Adriano Galliani ha parlato anche del doppio confronto tra campionato e Coppa Italia che dovrà disputare contro i bianconeri.'Lì è questione di affetto. L’Inter a Monza invece non aveva mai giocato e in questo mese affronteremo due volte anche la Juve. Se ci penso non dormo la notte. Io dedico 24 ore al giorno al Monza, chissà se la gente ci crede'.