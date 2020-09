Intervistato da Calciomercato.com e da Sky Sport, il dirigente del Monza Adriano Galliani ha parlato della scelta della Juventus di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, suo ex giocatore al Milan: "L'ho sentito quando era diventato allenatore dell'Under 23, gli ho detto che era un predestinato e avrebbe fatto una grande carriera, ma non pensavo che in tre giorni arrivasse subito in prima squadra. Allora l'ho richiamato e gli ho detto che ero stato di buon auspicio. Credo che comunque farà bene, è un ragazzo intelligente e già quando era in campo si capiva che sarebbe diventato un allenatore. E' uno dei tanti ex milanisti che oggi sono in Serie A, come D'Aversa, De Zerbi e altri".