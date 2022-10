L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha commentato il drammatico episodio avvenuto ieri nel centro commericale di Milano, dove uno 'psicopatico' ha dato in escandescenza accoltellando 5 persone, di cui una di queste ha successivamente perso la vita. Tra gli aggrediti c'era anche il calciatore del Monza Pablo Mari.'Pessina piangeva per mezz'ora. Abbiamo uno spogliatoio coeso e unito, parliamo di una coltellata in un supermercato dove Pablo era a fare la spesa con moglie e bambino perché oggi sarebbero arrivati alcuni familiari. Hanno trovato un matto e una persona è morta vicino a loro'.