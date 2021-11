Intervistato a margine della presentazione del nuovo libro del giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio,- amministratore delegato del Monza ed ex Milan - ha parlato anche di un obiettivo di mercato della Juventus:, in scadenza di contratto con i rossoneri e ancora lontano dal rinnovo: "Il calcio è cambiato - ha detto Galliani - e il problema grande è che rispetto al passato, il campionato italiano è un campionato di passaggio. I club italiani non possono dare quello che offrono i club inglesi, quindi è normale che un giocatore quando arriva a fine contratto, soprattutto se straniero, abbia interesse a giocare dove danno più soldi. Kessiè è un buon giocatore e speriamo resti al Milan, ma il calcio continua". Su Donnarumma, invece, Galliani ha preferito non rispondere "perché Gigio e la sua famiglia sono amici".