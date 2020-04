Intervenuto a Deejay Football Club, l’ex amministratore delegato del Milan, attualmente al Monza, Adriano Galliani, ha stilato la sua personale top 11 italiana dal 1986 a oggi: “Buffon in porta, Bergomi a destra e Maldini a sinistra; centrali Nesta e Baresi. Pirlo play, Tardelli e Gattuso mezzali. Baggio dietro le punte che sarebbero Totti-Del Piero“. Il dirigente ha da poco rivelato di aver fatto di tutto, ai tempi del Milan, per portare Francesco Totti in rossonero, ma la bandiera della Roma ha sempre preferito restare a casa sua, nella capitale, vestendo i colori giallorossi.