Adriano Galliani, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato anche del prossimo campionato di Serie A. In occasione della gara di Coppa Italia del Monza con la Fiorentina, il dirigente brianzolo ne ha approfittato per disegnare la griglia di arrivo della Serie A in partenza: "Juve, Inter e Napoli arriveranno nelle prime quattro. C'è ancora un posto per la Champions e spero sia del mio Milan" ha ironizzato l'ex amministratore delegato rossonero.