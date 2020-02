Adriano Galliani, ad del Monza (avversario della Juve U23 in Serie C) ed ex Milan, ai microfoni di Sky Sport ha commentato il momento della Serie A: "Va dato atto all'Inter e alla Lazio di aver reso competitivo il campionato. Non succedeva negli ultimi anni in cui ha sempre vinto la Juventus: Merito dell'Inter e della Lazio se è stato restituito interesse alla Serie A. Lotito? Nelle trattative di mercato e' funambolico. Ricordo quando abbiamo preso Oddo: non e' stata una trattativa ma una tempesta perfetta".