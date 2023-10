L'ad del Monza, Adriano Galliai, ha rilasciato delle dichiarazioni a margine di un evento che si è svolto nella città lombarda, dove ha commentato anche il caso legato alle scommesse.'Non commento le cose che non conosco e non ci sono ancora capi d'accusa. Non conosco personalmente Zaniolo, conosco molto bene Tonali che è un ragazzo fantastico, quindi mi auguro che siano leggerezze e peccati veniali e non peccati mortali'.