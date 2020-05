1









L'ex amministratore delegato e dirigente sportivo del Milan, ora al Monza, Adriano Galliani ha parlato in un'intervista al Il Messagero Veneto raccontando un retroscena di mercato. Ai tempi del Milan, l'ex Milan aveva messo gli occhi su Piotr Zielinski, pupillo di Maurizio Sarri al Napoli. Le cose poi sono andate in maniera diversa... Ecco le sue parole: "Nel 2016 facemmo il possibile per portarlo in rossonero, ma dalla stagione prima non eravamo più liberi di fare mercato e alla fine il ragazzo andò a Napoli. Zielinski era un giocatore che ci piaceva tantissimo"