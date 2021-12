Adrianoracconta un episodio tra Allegri e Ibrahimovic: "Giochiamo con l’Arsenal. Vinciamo l’andata 4-0 e metto nella testa di Allegri di portare in panchina 2 portieri. Ritorno: partita terrificante, perdiamo 3-0 ma ci qualifichiamo. Tutti felici, ma entra negli spogliatoi Zlatan e urla come un pazzo, quasi mena Max Allegri che aveva messo due portieri in panchina. Lui non è mai contento, non si accontenta mai. Vuole sempre il massimo. Ibra se pareggia o arriva secondo si incazza come una iena".