Adriano Galliani, AD del Monza, ha parlato così dopo l'Assemblea di Lega Serie A: “Oggi siamo qui, a quattro anni dall’acquisto del Monza, il 28 settembre 2018. Oggi dopo quattro anni siamo qui, in Serie A. Siamo arrivati che non c'era niente, neanche il settore giovanile. Ora siamo in Serie A e abbiamo vinto con la Juventus, mentre eravamo abituati a giocare con altre realtà. La sfida al Milan? Vedremo se ci metteremo a sedere noi lato Milan o se verrà Scaroni con noi".