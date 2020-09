L’ad del Monza Adriano Galliani ha parlato di Andrea Pirlo a margine di una premiazione in Consiglio regionale lombardo, soffermando sull’incontro tra i due a inizio agosto quando affrontò la Juve Under 23: “Vedrai che tu in poco tempo diventerai tecnico della prima squadra. Ma non pensavo che ce la facesse in tre giorni…L’ho chiamato e abbiamo riso molto. Si capiva dal campo che era un predestinato, faceva l’allenatore in campo e lo farà bene anche in panchina. Nessun parallelismo con Capello, lui ha fatto subito il salto. Ha cominciato benissimo domenica, cambiando giocatori e modulo. Lui e Pippo Inzaghi erano gli unici giocatori a studiare i loro avversari”.