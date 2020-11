Adriano Galliani, in una lunga intervista a Libero, ha parlato di Pirlo e della lotta scudetto: "L'abbiamo ceduto troppo presto, è vero". E ora che è allenatore? "E' un predestinato. Sa tutto del calcio e si applica. Non fallirà. Io non sono un osservatore esterno, sono pazzo del Milan. Non è che se sei amministratore delegato non sei scatenato come il più infervorato degli ultras. Ripeto: quest’anno il campionato è una lotteria, vince chi ha meno Covid. Ogni giorno è un bollettino di guerra".