L'ad del Monza ed ex rossonero Adriano Galliani ha commentato l'inizio di stagione di Andrea Pirlo, che conosce molto bene per averlo avuto tanti anni al Milan: "Ha risentito dell'assenza di Ronaldo, con il portoghese in campo avrebbero vinto sia col Crotone che col Verona - ha detto Galliani a Sky Sport - Sono orgoglioso che Andrea sia diventato un allenatore del gruppo Milan, siamo stati una grande palestra. Tre giorni prima che fosse annunciato come nuovo allenatore gli avevo detto che era un predestinato, ma non mi sarei aspettato che passasse in tre giorni dall'Under 23 alla prima squadra".