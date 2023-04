Adrianotorna a parlare della vittoria delsulla: "Incredibile quello che sta succedendo quest'anno. Vincere a Torino con la Juventus, a Milano con l'Inter... ho letto che è successo al Vicenza nel 42/43 e quando succede qualcosa ogni ottanta anni vuol dire che è meraviglioso. Berlusconi? Non l'ho sentito dopo l'Inter. A Udine mi ha chiamato nell'intervallo e dopo la partita, è stato straordinario. Gli vogliamo tutti un sacco di bene, è un leone e ce la fa anche questa volta. La stessa tensione delle notti europee? Credo di essere l'unico dirigente d'Europa a vincere la Serie C, la Serie B, la Serie A, Champions League e Mondiale per Club. Lo dicevo ai ragazzi del Monza prima della partita dell'Inter: provo la stessa gioia per qualsiasi vittoria. Vincere un campionato di terza categoria è difficile quanto vincere la Champions League, ognuno ha il proprio metro. Palladino? Non è in discussione. Ci sarà, ma sono io che aspetto e fino ad ora ho avuto ragione. Magari col rinnovo avremo più di 38 punti"