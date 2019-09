Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza di Silvio Berlusconi, ha parlato ai microfoni di Rai Sport di quelle che potrebbero essere le somiglianze tra le sfide con la Juventus ai tempi del Milan e la parita che tra poco andrà in scena al Moccagatta di Alessandria contro l'U23. Galliani ha dato una risposta secca e decisa: "Nessuna, ho riso con Andrea Agnelli, che mi stava dicendo che non ce l'avrebbe fatta a venire qui ad Alessandria. Gli ho ricordato di quando facevamo le finali di Champions, ma non trovo nessuna analogia tra Juventus contro Milan e Juventus U23 contro Monza"