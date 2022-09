Adriano, ad del Monza, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche il tema delle polemiche arbitrali post Juventus-Salernitana: "Nel vecchio calcio si diceva che dopo un torto ti facevano un favore. Non ci credevo in quel momento, figuriamoci ora. Il VAR ha ridotto di parecchio gli errori, la tecnologia va utilizzata, lo fanno tutti gli sport. Il Monza non dice nulla sugli arbitri, non mi voglio unire al coro di chi protesta: Monza-Juventus non risentirà minimamente del fatto che Candreva abbia tenuto in gioco o meno Bonucci".“Un affettuoso saluto e un ringraziamento a Stroppa, che dopo 110 anni ha portato il Monza in A. Pensare che fra 4 giorni giocherà la Juve a Monza è strepitoso"."Perché abbiamo esonerato Stroppa? Perché il calcio è questo, il Monza è ultimo e ha deciso di cambiare la guida tecnica".“Palladino non è un traghettatore, è assolutamente l’allenatore del futuro. Ha solo 38 anni e già ci ha dato una mano, con lui forse avremmo potuto salire in B un anno prima".