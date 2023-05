Adriano, amministratore delegato del Monza, a margine della prestazione della sua autobiografia "Le memorie di Adriano G.", ha parlato dell'annata che si va a concludere: "Una grandissima emozione questa stagione del Monza. Era impossibile pensare di andare in Serie A, restarci e battere squadre come Inter e Juventus. Il libro è dedicato a mia mamma, che ho avuto la sfortuna di perdere quando avevo 15 anni. È un'esperienza che non auguro neanche al mio peggior nemico, è la prova più difficile di tutte. Un anno fa, con la promozione in A del Monza, ho pianto molto di più rispetto a quando abbiamo vinto le Champions con il Milan perché la mia mamma diceva che prima o poi il Monza sarebbe andato in Serie A e l'anno scorso è successo"."Personalmente da dirigente calcistico e da ex presidente della Lega sono contento perché finalmente la storia della Juventus oggi è finita. Ci sono delle certezze, le cose sono queste e si volta pagina. La cosa più brutta nel calcio è l'incertezza, oggi è un giorno positivo. Si è chiusa una vicenda, le classifiche sono quelle e non verranno più messe in discussione".