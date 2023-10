Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, all'uscita dalla Lega Calcio ha fatto il punto di mercato in relazione ad Andrea Colpani: "Juve e Inter? Mai parlato di Colpani con nessuno. Gli abbiamo prolungato il contratto per 5 anni: giuro su Dio, non ne ho parlato con nessuno, nessuna prenotazione", le sue parole riportate da calciomercato.com.